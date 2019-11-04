Хозяев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах

Владельцы старых iPhone и iPad могут начать испытывать трудности с системой определения местонахождения, если не установят новейшее программное обеспечение (ПО). Об этом сообщается на официальном сайте корпорации Apple.

Речь идет о моделях гаджетов, выпущенных до 2012 года. Отмечается, что это связано с проблемой переноса времени GPS, которая начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS 6 апреля этого года. Подчеркивается, что влияние переноса времени на гаджеты Apple начнется в 3 часа ночи (мск) в понедельник.

В корпорации добавили, что, в частности, пользователи iPhone 5 без обновления программного обеспечения могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте и браузеру, поскольку все эти возможности зависят от даты и времени.

Пользователей iPhone 5 также предупредили, что если не обновить ПО до 3 ноября, то для обновления необходимо будет создать резервную копию данных, которые затем нужно восстановить с помощью Mac или компьютера с Windows, поскольку беспроводное обновление ПО и резервное копирование iCloud работать не будут.