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В Млечном Пути нашли черную дыру неизвестного науке вида 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Найдена черная дыра неизвестного науке вида
Фото: depositphotos.com
Исследователи обнаружили черные дыры ранее неизвестного науке вида, сообщает "Мир 24". По размерам они меньше, чем ранее считалось возможным.
Согласно общепринятой теории, масса черных дыр должна быть минимум в пять раз больше солнечной, однако находка оказалась массивнее всего в 3,3 раза. Располагается она в пределах Млечного Пути.
Черные дыры имеют сверхмощную гравитацию, которую не в силах преодолеть даже свет. Их формирование происходит сразу после Большого взрыва — когда звезды умирают, сжимаются и взрываются.
Нейтронные звезды — остатки массивных светил, завершивших свой жизненный путь. Они состоят из нейтронной сердцевины, покрытой тонким слоем вещества из тяжелых атомных ядер и электронов. Массой они сопоставимы с солнечной, однако радиус не превышает 10–20 километров.
Специалисты уже давно установили, что существуют сверхмассивные черные дыры. К примеру, недавно они открыли объект, чья масса в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца. Новое же открытие говорит о том, что и установленный нижний предел для массы черных дыр не окончательный.
Профессор астрономии Университета штата Огайо Тодд Томпсон подчеркнул, что если бы удалось открыть новую популяцию черных дыр, то можно было бы больше узнать о том, какие звезды взрываются, а какие нет, какие образуют черные дыры, а какие — нейтронные звезды.
В апреле этого года ученым впервые удалось сфотографировать горизонт событий черной дыры, которая находится в пятидесяти миллионах световых лет от Земли. Именно эту черную дыру в скоплении Девы выбрали для фото не случайно: из-за огромных размеров изменения на ней происходят медленно, и их удобно отслеживать. Изображение представили ученые международного проекта Event Horizon Telescope. Он объединяет сеть радиотелескопов по всей планете.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , Mir24.TV
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