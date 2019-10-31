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Объяснено загадочное поведение гигантских планет 

Lenta.ru 1 час назад
Объяснено загадочное поведение гигантских планет
Фото: phys.org
Астрономы Калифорнийского университета в Санта-Круз раскрыли загадку, почему газовые экзопланеты-гиганты часто обладают вытянутыми орбитами, хотя имеют большую массу, препятствующую изменениям во вращении вокруг звезды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи провели компьютерное моделирование сотен планетных систем, каждая из которых имела 10 планет, вращающихся по круговым орбитам. Каждая симуляция отличалась от другой массами небесных тел и общей массой системы. Эволюция модели протекала в течение времени, эквивалентного 20 миллионам лет.
Результаты показали, что в ходе эволюции планетной системы газовые гиганты оказываются на близких орбитах, что приводит к одновременному взаимодействию между несколькими массивными телами. Это оказывается достаточным, чтобы отбросить планету с круговой орбиты на вытянутую. При этом планетные системы с наибольшей общей массой производили самые крупные газовые гиганты с самыми вытянутыми орбитами.
Газовые гиганты с наибольшей массой возникали при слиянии планет поменьше, находящихся на расстоянии от одной до восьми астрономических единиц (одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца) от родной звезды.
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Теги:
Наука и техника , Наука
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