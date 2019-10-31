Названа дата первого пуска «Союза-2» с экипажем МКС

Первый пуск ракеты «Союз-2» с экипажем МКС состоится в апреле

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2", которая доставит новый экипаж на Международную космическую станцию (МКС), состоится в апреле, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте НАСА.

Ранее источники сообщили РИА Новости, что первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" к МКС могут перенести с 20 марта на 9 апреля.

"Астронавт НАСА Крис Кэссиди вернется на Международную космическую станцию в следующем апреле", — говорится в сообщении управления.

Вместе с российскими космонавтами Николаем Тихоновым и Андреем Бабкиным он расскажет о новой миссии на пресс-конференции, которая пройдет 7 ноября в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Для Кэссиди это будет третьим полетом в космос, для россиян — первым.

В 2002-2019 годах экипажи пилотируемых кораблей "Союз" запускались к МКС на ракетах "Союз-ФГ" с украинской системой управления, эксплуатация которых сейчас завершена. В августе 2019 года был выполнен испытательный запуск беспилотного "Союза" на ракете "Союз-2.1а" с российской системой управления.

С 2004 года были проведены 35 пусков ракет "Союз-2.1а" с космодромов "Байконур", "Плесецк" и "Восточный" с автоматическими космическими аппаратами, грузовыми кораблями "Прогресс" и беспилотным кораблем "Союз".