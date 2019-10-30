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Эксперты предрекли затопление сотням миллионов жителей Земли 

ТАСС 28 минут назад
Сотням миллионов человек грозит затопление
Фото: depositphotos.com
К концу XXI века воды Мирового океана могут затопить области, на которых проживает от 340 до 480 млн человек. К такому выводу пришли ученые из некоммерческой организации Climat Central, чей прогноз опубликовал научный журнал Nature Communications. Их оценка примерно в три раза больше, чем результаты предыдущих прогнозов.
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"Результаты нашего исследования показывают, что в опасной зоне находится гораздо больше людей, чем мы представляли раньше", — рассказал один из авторов статьи Бенджамин Страусс.
Он добавил, что в регионах, которые может затопить, нужно срочно предпринимать меры, чтобы не допустить гуманитарной и экономической катастрофы.
Прежние оценки основывались на данных спутников NASA об уровне поверхности Земли. Спутники отправляли радиолокационный сигнал вниз и по отклику оценивали высоту поверхности. Однако оказалось, что в данные вкрались значительные ошибки — зачастую на 5-10 метров. Аппаратура NASA не учитывала, что на поверхности Земли могут быть высокие объекты — например, деревья или здания, — высшие точки которых не соответствуют общему уровню грунта.
Это значит, что прогнозы показывали гораздо меньшую разницу между нынешним и ожидаемым подъемом уровня Мирового океана. Следовательно, и угрозу считали гораздо более оптимистичной, чем она есть на самом деле.
Чтобы исправить эти ошибки, исследователи воспользовались нейросетью — вычислительным алгоритмом, который копирует принцип работы человеческого мозга. Нейросеть как бы "вычла" деревья, мосты, здания и подобные им препятствия, оставив поверхность Земли голой. Уточненные с ее помощью данные и информация о населении Земли за 2010 год легли в основу нового прогноза.
Если страны мира смогут удерживать глобальное потепление на уровне в 2 °C выше доиндустриального уровня, то воды Мирового океана затопят районы, в который сейчас живет 360 млн человек, считают исследователи. В наихудшем случае это число может увеличиться до 480 млн человек. В прежних прогнозах подобный интервал заключался между 95 и 170 млн человек.
При этом исследование не учитывает, что население тех или иных районов к концу века может измениться, равно как и инфраструктуру прибрежных населенных пунктов могут перестроить для того, чтобы лучше противостоять затоплению. Поэтому количество людей, жизни которых угрожает подъем воды, довольно приблизительное.
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Теги:
Наука и техника , NASA
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