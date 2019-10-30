Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изучена субстанция из секретной ядерной базы во льдах 

Lenta.ru 46 минут назад
Изучена субстанция из секретной ядерной базы во льдах
Фото: Pictorial Parade / Archive Photos / Getty Images
Ученые Университета Вермонта (США) изучили древнее вещество из образцов льда, извлеченных из заброшенных тоннелей в Гренландии, которые были построены в рамках секретного военного проекта «Ледяной червь». Об этом сообщает издание Science.
Анализ образцов грунта показал, что массивный ледяной покров Гренландии в основном отсутствовал в последние несколько миллионов лет, когда средняя температура планеты была такой же высокой, как и в настоящее время, и появился от одного миллиона до несколько сотен тысяч лет назад.
В начале 60-х годов XX века США основали на северо-западе Гренландии подледную базу Camp Century, которая получала электричество за счет работы ядерного реактора. Военные хотели использовать ее для размещения стартовых площадок межконтинентальных баллистических ракет, однако вскоре выяснилось, что лед очень интенсивно двигался, и постройки разрушились через несколько лет после строительства.
В конце 2018 года ученые обнаружили в архиве Копенгагенского университета образцы грунта из нижней части ледяного керна. Этот 1,3-километровый керн был извлечен американскими гляциологами из пробуренной скважины в одном из секретных тоннелей базы. Исследователи проанализировали 800 граммов грунта, установив соотношение изотопов кислорода, а также использовали метод оптического датирования, который позволяет определить время, когда образцы последний раз подвергались воздействию солнечного света.
Оказалось, что участок был свободен от льда еще 400 тысяч лет назад, в период межледниковья, когда средние температуры были высоки. Однако сам ледниковый щит мог периодически появляться и исчезать, начиная с одного миллиона лет назад.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Последние новости
Раскрыты самые опасные для жизни места на Земле Раскрыты самые опасные для жизни места на Земле Для «Северного потока-2» не осталось препятствий Для «Северного потока-2» не осталось препятствий Утвержден рост тарифов ЖКХ в России Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»509
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери16
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская26
Генсек НАТО обратился к Киеву
Генсек НАТО обратился к Киеву66
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия Статьи
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
01:20
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
Оружие Армия
Генсек НАТО обратился к Киеву
01:10
Генсек НАТО обратился к Киеву
В мире
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
01:27
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение