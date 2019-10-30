Изучена субстанция из секретной ядерной базы во льдах

Ученые Университета Вермонта ( США ) изучили древнее вещество из образцов льда, извлеченных из заброшенных тоннелей в Гренландии, которые были построены в рамках секретного военного проекта «Ледяной червь». Об этом сообщает издание Science.

Анализ образцов грунта показал, что массивный ледяной покров Гренландии в основном отсутствовал в последние несколько миллионов лет, когда средняя температура планеты была такой же высокой, как и в настоящее время, и появился от одного миллиона до несколько сотен тысяч лет назад.

В начале 60-х годов XX века США основали на северо-западе Гренландии подледную базу Camp Century, которая получала электричество за счет работы ядерного реактора. Военные хотели использовать ее для размещения стартовых площадок межконтинентальных баллистических ракет, однако вскоре выяснилось, что лед очень интенсивно двигался, и постройки разрушились через несколько лет после строительства.

В конце 2018 года ученые обнаружили в архиве Копенгагенского университета образцы грунта из нижней части ледяного керна. Этот 1,3-километровый керн был извлечен американскими гляциологами из пробуренной скважины в одном из секретных тоннелей базы. Исследователи проанализировали 800 граммов грунта, установив соотношение изотопов кислорода, а также использовали метод оптического датирования, который позволяет определить время, когда образцы последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Оказалось, что участок был свободен от льда еще 400 тысяч лет назад, в период межледниковья, когда средние температуры были высоки. Однако сам ледниковый щит мог периодически появляться и исчезать, начиная с одного миллиона лет назад.