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Телескоп «Хаббл» заснял «зловещее лицо» в космосе 

РИА Новости 1 час назад
В космосе засняли «зловещее лицо»
Фото: hubblesite.org
Телескоп "Хаббл" сфотографировал столкновение двух галактик, слившихся в подобие человеческого лица. Снимки космической катастрофы опубликовал официальный сайт обсерватории.
hubblesite.org
Столкновение галактик произошло на расстоянии около 700 миллионов световых лет от Земли. Они встретились таким образом, что вокруг образовалось кольцо из звездного вещества. По словам ученых, это случается крайне редко.
На снимке видно, что яркие ядра галактик напоминают по форме глаза, а звездное вещество выглядит как нос и рот.
Галактики примерно одинаковы по размеру, что случается не часто. Как правило, более крупная поглощает более мелкую. Ученые ожидают, что заснятые "Хабблом" объекты сольются в одну большую галактику в течение одного-двух миллиардов лет.
Крупнейшую в мире космическую обсерваторию "Хаббл", названную в честь астронома Эдвина Хаббла, запустили на орбиту в 1990 году. С помощью телескопа удалось составить первую карту поверхности Плутона, определить скорость расширения Вселенной, частично подтвердить гипотезу о сверхмассивных черных дырах в центрах галактик, а также сделать целый ряд других открытий.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии
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