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Ученые назвали лучшее время для бега 

РИАМО + ещё 4 2 часа назад
Ученые назвали лучшее время для бега
Фото: РИА Новости
Британские ученые из университетов Бата и Бирмингема пришли к выводу, что бег до завтрака полезнее для организма с точки зрения оптимизации обмена веществ, это также один из доступных способов контролировать уровень сахара в крови, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Исследование проводилось среди мужчин-добровольцев с избыточным весом. Те, кто бегал до завтрака, сжигали жир более активно, нежели те, кто делал это после утреннего приема пищи. Ужинали обе группы в одно и то же время», — говорится в сообщении.
Как объяснил профессор Хавьер Гонсалес из университета Бата, когда люди голодают в течение ночи, во время тренировок у них снижается уровень инсулина. Это, в свою очередь, позволяет организму расходовать больше жира.
По его словам, у добровольцев из первой группы иначе шел обмен веществ. По результатам эксперимента ученые назвали время до завтрака лучшим и наиболее подходящим для тренировок, в том числе бега.
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Теги:
Наука и техника , РИА ФАН , Бата
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