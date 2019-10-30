Телескоп Hubble сфотографировал «зловещее лицо» в космосе

Редкий снимок удалось получить в момент столкновения двух галактик.

Космический телескоп «Хаббл» сделал необычный снимок, в котором различимы очертания человеческого, но «зловещего» лица. Два сияющих глаза — это два ядра отдельных галактик, овал лица формируют кольца молодых голубых звезд. А нос и рот различимы благодаря скоплению новых звезд. Снимок опубликован на официальном сайте обсерватории.

На фотографии запечатлен момент столкновения двух галактик. Две примерно одинаковые по размеру галактики — яркие, светящиеся глаза — находятся на расстоянии около 700 млн световых лет от Земли. Ученые отмечают, что такое случается крайне редко, как правило более крупная поглощает более мелкую. Спустя один или два миллиарда лет эти две похожие по размерам галактики тоже сольются воедино, говорят ученые.