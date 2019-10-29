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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Google 

ТАСС + ещё 10 3 часа назад
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
Фото: РИА Новости
Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в ряде стран мира во вторник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Сбои в работе Google наблюдаются с 11:33 по времени Восточного побережья США (18:33 мск — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении сервиса.
Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Мексики, Великобритании, Германии, Нидерландов и Испании. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы.
По данным Downdetector, 77% пользователей Google сообщают о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, а у примерно 22% возникают проблемы с поиском.
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Теги:
Наука и техника , Google , ИТАР-ТАСС
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