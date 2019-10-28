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В работе голосового помощника «Алиса» произошёл сбой 

Rambler News Service + ещё 1 39 минут назад
В работе «Алисы» произошёл сбой
Фото: РИА Новости
В работе голосового помощника «Алиса» и устройств с поддержкой голосового помощника наблюдаются неполадки, сообщили RNS в пресс-службе «Яндекса».
«У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к Алисе и устройствам с ней. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — отметили в пресс-службе.
В начале октября «Яндекс» представил уменьшенную версию собственной колонки с управлением при помощи жестов, сообщала пресс-служба компании. Новое устройство получило название «Станция Мини».
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Теги:
Наука и техника , Яндекс
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