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Древнее поселение возрастом около 70 тысяч лет обнаружено на севере Ирана 

РИА Новости 1 час назад
Древнее поселение обнаружено на севере Ирана
Фото: РИА Новости
Группа археологов обнаружила древнее поселение возрастом около 70 тысяч лет в провинции Альборз на севере Ирана, передает агентство IRNA со ссылкой на заявление главы группы Эльхам Касидиан.
По ее словам, группа, занимавшаяся раскопками, обнаружила пещеру с останками, подтверждающими существование поселения на этом месте. Касидиан добавила, что находка представляет ценную информацию из эпохи среднего палеолита.
Она рассказала, что в пещере были найдены разные предметы, в основном каменные орудия, и это первое поселение эпохи среднего палеолита, обнаруженное в данном районе.
Касидиан также упомянула, что ранее подобные поселения были обнаружены на западе Ирана, в частности в провинциях Керманшах и Лурестан.
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Теги:
Наука и техника , Ближний Восток , ИА IRNA , Иран
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