Древнее поселение обнаружено на севере Ирана

Древнее поселение возрастом около 70 тысяч лет обнаружено на севере Ирана

Группа археологов обнаружила древнее поселение возрастом около 70 тысяч лет в провинции Альборз на севере Ирана , передает агентство IRNA со ссылкой на заявление главы группы Эльхам Касидиан.

По ее словам, группа, занимавшаяся раскопками, обнаружила пещеру с останками, подтверждающими существование поселения на этом месте. Касидиан добавила, что находка представляет ценную информацию из эпохи среднего палеолита.

Она рассказала, что в пещере были найдены разные предметы, в основном каменные орудия, и это первое поселение эпохи среднего палеолита, обнаруженное в данном районе.

Касидиан также упомянула, что ранее подобные поселения были обнаружены на западе Ирана, в частности в провинциях Керманшах и Лурестан.