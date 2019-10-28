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Ученые выяснили, где и когда появились первые современные люди 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Ученые выяснили, как появились современные люди
Фото: РИА Новости
На основе генетического анализа ученые пришли к выводу, что люди современной анатомии появились на юге Африки. Прошло примерно 70 тысяч лет, прежде чем они начали расселяться по всему континенту. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Известно, что подвид Homo sapiens sapien, к которому относят всех современных людей, появились в Африке примерно 200 тысяч лет назад. Но где именно?
Ученые во главе с Ванессой Хейс (Vanessa Hayes) из Института медицинских исследований Гарвана в Сиднее (Австралия) решили это выяснить. Они проанализировали митохондриальные геномы (короткие молекулы ДНК в клеточных органеллах — митохондриях) жителей нескольких стран Южной Африки и составили каталог гаплогруппы L0 — самой ранней известной популяции современного человека. Известно, что 79 процентов жителей Намибии, 83 процента жителей ЮАР и 100 процентов жителей Ботсваны являются носителями этой гаплогруппы.
Исследователи выявили 198 новых редких митогеномов. Добавив их к общей базе данных линии L0, они провели филогенетический анализ и построили эволюционное дерево самых ранних ветвей современных людей.
"Митохондриальная ДНК действует как капсула времени наших прародителей, медленно накапливая изменения в течение нескольких поколений. Сравнение полного кода ДНК или митогенома разных людей дает информацию о том, насколько тесно они связаны", — приводит слова Ванессы Хейс пресс-служба Института медицинских исследований Гарвана.
Результаты анализа в совокупности с лингвистическими, культурологическими и географическими данными позволили авторам установить, что 200 тысяч лет назад первая материнская линия Homo Sapiens Sapiens появилась к югу от бассейна реки Замбези. Вероятная родина современного человека включает в себя территорию современных Ботсваны, Намибии и Зимбабве.
Авторы, среди которых геологи и климатологи, предполагают, что в ту эпоху климат региона идеально подходил для жизни и занятий сельским хозяйством. На месте нынешней пустыни Калахари находилась крупнейшая в Африке система озер Макгадикгади, окруженных обширными водно-болотными угодьями. Современная дельта реки Окаванго — это последний реликт этой большой водной системы.
Предки современного человека процветали в южной Африке примерно 70 тысяч лет, а затем начали расселяться по континенту.
"Мы наблюдаем значительное генетическое расхождение в самых ранних материнских подтипах современного человека, что указывает на то, что было две волны миграции из очага зарождения — 130 и 110 тысяч лет назад", — объясняет профессор Хейс. — Первые мигранты отправились на северо-восток, а вторые — на юго-запад. Какая-то часть население осталось на родине до сегодняшнего дня".
Авторы считают, что климатические и тектонические изменения, вызвавшие высыхание озер, стали причиной миграции, обусловившей в конечном итоге генетическое, этническое и культурное разнообразие современных людей.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Сидней
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