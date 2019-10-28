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Раскрыт сценарий масштабной катастрофы на Байкале 

Lenta.ru 1 час назад
На дне озера Байкал находятся огромные битумные холмы и залежи газогидратов, однако извлечение этих ресурсов может привести к масштабной экологической катастрофе. Об этом заявил заведующий лабораторией Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, сообщают «Аргументы и факты».
По его словам, твердые газогидраты, которые рассматривают в качестве возможной замены традиционным видам топлива, обычно находят в океане. Особенностью этого полезного ископаемого является то, что один кубический метр газогидрата может дать 164 кубометра метана. Общие залежи этого топлива в России оценивают в тысячу триллионов кубических метров. Какими запасами располагает Байкал, Сагалевич не уточнил.
Также, по словам ученого, на дне озера находятся и огромные битумные холмы, однако если там пробурить нефтяную скважину, то это может привести к экологической катастрофе.
«Как их обнаружили? Увидели нефтяные пятна на поверхности воды. А когда погрузились, то увидели, что капельки нефти потихоньку поднимаются на поверхность», — отметил Сагалевич.
В начале октября сообщалось, что берега Байкала и Куршской косы оказались усеяны окурками и пластиком. Экологи отметили, что чаще всего на берегу встречаются пластиковые бутылки.
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Теги:
Наука и техника , Видео , Анатолий Сагалевич , РАН , Аргументы и Факты
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