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«Инстаграм» начал удалять мемы и рисунки с самоубийствами 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 6 часов назад
«Инстаграм» ужесточил цензуру
Фото: РИА Новости
«Инстаграм» ввел запрет на графические изображения самоубийств и самоповреждений. В соцсети больше нельзя постить рисунки, мультфильмы, а также мемы, которые связаны с суицидом. Об этом заявил глава «Инстаграма» Адам Моссери.
«Мы больше не будем разрешать выкладывать вымышленные изображения самоповреждений или самоубийств в Instagram: рисунки, мемы или контент из фильмов или комиксов, в которых используются подобные изображения», — сказал он.
Он добавил, что все изображения подобные изображения будут удалены. Моссери отметил, что из соцсети также будут убираться картинки, которые могут не показывать самоповреждение или самоубийство, но показывают их методы или средства.
Запрет был введен после консультаций со специалистами и общественниками. Одной из них стала благотворительная британская организация «Самаритяне», а также американская Национальная горячая линия по предотвращению суицидов, передает TJ.
Ранее сообщалось о начале расследования утечки данных пользователей «Инстаграма». Накануне сообщалось, что из соцсети утекла личная информация 20 миллионов человек.
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Теги:
Наука и техника , Адам Моссери
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