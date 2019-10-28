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Школьник из Екатеринбурга поставил рекорд по запоминанию числа пи 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Российский школьник запомнил рекордное значение числа пи
Фото: РИА Новости
Старшеклассник из Екатеринбурга Денис Бабушкин поставил рекорд России по заучиванию числа пи, сообщили в пресс-службе УрФУ. Он запомнил 13202 знака — на девятнадцать знаков больше, чем обладатель предыдущего рекорда, учитель из Подмосковья.
На написание числа у Бабушкина ушло более шести часов, на каждой доске он оставлял по 1100 цифр. Еще два месяца специалисты сверяли его результат со значением пи.
Ранее, в день числа пи, который отмечается 14 марта, Бабушкин продемонстрировал знание 9000 знаков. Как сообщала тогда пресс-служба вуза, подросток использовал мнемотехнику: каждое из сочетаний чисел вызывало у него определенную ассоциацию.
Мировой рекорд принадлежит гражданину Индии и остается непобитым уже несколько лет. Индийцу удалось запомнить около 70 тысяч знаков числа пи.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров попал в книгу рекордов России как глава региона, лично присутствовавший при наибольшем числе рекордов.
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Теги:
Наука и техника , Рамзан Кадыров , Денис Бабушкин , ФедералПресс , Екатеринбург , Московская область
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