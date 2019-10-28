Российский школьник запомнил рекордное значение числа пи

Школьник из Екатеринбурга поставил рекорд по запоминанию числа пи

Старшеклассник из Екатеринбурга Денис Бабушкин поставил рекорд России по заучиванию числа пи, сообщили в пресс-службе УрФУ. Он запомнил 13202 знака — на девятнадцать знаков больше, чем обладатель предыдущего рекорда, учитель из Подмосковья

На написание числа у Бабушкина ушло более шести часов, на каждой доске он оставлял по 1100 цифр. Еще два месяца специалисты сверяли его результат со значением пи.

Ранее, в день числа пи, который отмечается 14 марта, Бабушкин продемонстрировал знание 9000 знаков. Как сообщала тогда пресс-служба вуза, подросток использовал мнемотехнику: каждое из сочетаний чисел вызывало у него определенную ассоциацию.

Мировой рекорд принадлежит гражданину Индии и остается непобитым уже несколько лет. Индийцу удалось запомнить около 70 тысяч знаков числа пи.