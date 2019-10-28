Глава NASA захотел вернуть Плутону статус планеты

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что хочет вновь называть Плутон планетой. Об этом пишет Forbes.

Он признался, что верит в том, что Плутон является планетой, несмотря на спор астрономов. Также он добавил, что хочет добиться того, чтобы Плутон официально получил звание планеты.

Некоторые люди утверждают, что для того, чтобы стать планетой, нужно быть на орбите Солнца, рассказал глава NASA.