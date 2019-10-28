Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава NASA захотел вернуть Плутону статус планеты 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Глава NASA захотел вернуть Плутону статус планеты
Фото: NASA
Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что хочет вновь называть Плутон планетой. Об этом пишет Forbes.
Он признался, что верит в том, что Плутон является планетой, несмотря на спор астрономов. Также он добавил, что хочет добиться того, чтобы Плутон официально получил звание планеты.
Некоторые люди утверждают, что для того, чтобы стать планетой, нужно быть на орбите Солнца, рассказал глава NASA.
"Я думаю, что определять планету нужно, исходя из ее внутренней ценности, а не опираясь на значения, которые постоянно изменяются, как динамика орбиты", — заключил Брайденстайн.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
Газета.Ru: последние новости
Космический челнок США вернулся после 780 дней на орбите Космический челнок США вернулся после 780 дней на орбите Ученые назвали причину смерти Александра Македонского Ученые назвали причину смерти Александра Македонского Японцы научились диагностировать шизофрению по волосам Японцы научились диагностировать шизофрению по волосам 
Теги:
Наука и техника , NASA , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
Ликвидация главаря ИГ попала на видео77
Раскрыт сценарий масштабной катастрофы на Байкале
Раскрыт сценарий масштабной катастрофы на Байкале6
Вызвали полицию: сестёр Хачатурян уличили в нарушениях
Вызвали полицию: сестёр Хачатурян уличили в нарушениях10
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали10
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе85
Видео
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
01:25
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
Политика
Засекреченный бункер открыли для посещений
03:22
Засекреченный бункер открыли для посещений
Новости Москвы
Пока вы спали: Зеленский проиграл «бой» с «Азовом»
02:09
Пока вы спали: Зеленский проиграл «бой» с «Азовом»
В мире
Трамп сделал срочное объявление
01:17
Трамп сделал срочное объявление
В мире США
Занявшихся сексом в самолете россиян наказали
00:50
Занявшихся сексом в самолете россиян наказали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение