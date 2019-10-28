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У неандертальцев нашли человеческие технологии 

Lenta.ru 2 часа назад
У неандертальцев нашли человеческие технологии
Фото: Junior Libby
Международная группа ученых выяснила, что неандертальцы не только использовали огонь, но и могли его создавать. Ранее считалось, что технологией добывания огня владели только люди современного типа. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали образцы отложений в пещере Лусакерт 1 (Армения), определяя содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые образуются при сжигании органического материала. Легкие ПАУ разносятся на большие расстояния при лесных пожарах, а тяжелые ПАУ остаются вблизи источника горения. Ученые заметили, что количество следов жизнедеятельности людей, в том числе кости употребляемых в пищу животных, а также орудия труда, коррелируют с увеличением частоты возникновения огня и концентрацией тяжелых ПАУ.
Ученые также определили количество изотопов водорода и углерода в восковой кутикуле древних растительных тканей, сохранившихся в донных отложениях. Это позволило определить климатические особенности и не выявило связи между лесными пожарами и частотой сильных гроз, порождающих молнии. Древние люди жили в условиях достаточной увлажненности, которая препятствует лесным пожарам, однако при этом в пещере огонь возникал достаточно часто.
Результаты исследования показывают, что неандертальцы были способны использовать огонь, который не зависел от лесных пожаров.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Армения
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