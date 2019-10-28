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Завершилась рекордная миссия секретного корабля-убийцы США 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Беспилотный космический самолет X-37B завершил испытательную миссию, установив рекорд. Об этом сообщили ВВС США в Twitter-аккаунте.
Космоплан провел на орбите более двух лет — 780 дней. На сегодняшний день общее количество дней, проведенных на орбите в рамках данной программы, составляет 2865 дней, заверили американские военные.
«В ходе этой миссии были успешно проведены, в частности, эксперименты Исследовательской лаборатории, а также была обеспечена доставка малых спутников», — подчеркнул директор управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден.
По словам главы ВВС США Барбары Барретт, X-37B демонстрирует важность космического самолета многоразового использования, так как каждая новая миссия развивает космические возможности страны.
Завершившаяся миссия стала пятой для X-37B. Во время предыдущего полета космоплан провел на орбите 718 дней. Проект засекречен, и все его цели не раскрываются. По одной из версий, мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а среди целей указывают проверку экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.
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Теги:
Наука и техника , Видео , США
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