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Опубликован дизайн первой в мире яхты на жидком водороде 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Опубликован дизайн первой в мире яхты на жидком водороде
Фото: strana.ua
Без дозаправки яхта сможет преодолеть расстояние примерно в семь тысяч километров.
Голландская корпорация Sinot Yacht Design показала концепт яхты Aqua — первого в мире судна, которое будет работать на жидком водороде. Проект был представлен на яхт-шоу в Монако.
Как уверяют авторы концепта, без дозаправки яхта сможет преодолеть расстояние примерно в семь тысяч километров. Особенностями судна станут рулевая рубка в форме капсулы с обзором в 360 градусов и наличие смотровой комнаты на заостренном носу. Кроме того, у Aqua будет удлиненная корма, ее оснастят вертолетной площадкой и бассейном с небольшим водопадом.
© strana.ua
По данным Forbes, на борту 112-метровой яхты смогут расположиться 14 человек, для которых предусмотрены семь кают. При этом все помещения Aqua позволяют разместить экипаж из 31 человека.
Жидкий водород разместят в двух 28-тонных резервуара с вакуумной изоляцией, которые защитят специальным бронестеклом. Единственным выбросом Aqua будет вода.
© strana.ua
Максимальная скорость, которую будет развивать судно, составит 17 узлов, а крейсерская — 10-12 узлов. Как предполагают авторы грандиозного проекта, за две недели Aqua сможет доплыть из Барселоны в Нью-Йорк без дополнительного захода в порты.
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Теги:
Наука и техника , Монако
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