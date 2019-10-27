Космический робот «Теледроид» обретёт облик в 2020 году

Космический робот «Теледроид» обретёт облик весной 2020 года

Формирование облика «Теледроид» для работ в открытом космосе перенесено на март-апрель 2020 года в связи с расширением его функционала.

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что разрабочики уже пообщались с космонавтом Алексеем Овчининым и ждут консультации с Александром Скворцовым , который управлял роботом «Фёдором» на МКС, передаёт ТАСС.

"Понадобится вживую пообщаться, чтобы какие-то уточнения взять. Немного сдвинули срок, чтобы могли более актуально проработать облик и функционал после получения дополнительных данных по эксперименту", — пояснил Дудоров.

Как писал News.ru ранее, Российские разработчики приступят к сборке нового робота «Теледроид» для работы в открытом космосе в 2020 году. К концу этого года конструкторы закончат разработку документации, только после этого начнётся изготовление первых образцов этих роботов. Финальный образец «Теледроида» должен быть собран к концу 2022 года.