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Космический робот «Теледроид» обретёт облик весной 2020 года 

News.ru + ещё 2 12 минут назад
Космический робот «Теледроид» обретёт облик в 2020 году
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
Формирование облика «Теледроид» для работ в открытом космосе перенесено на март-апрель 2020 года в связи с расширением его функционала.
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что разрабочики уже пообщались с космонавтом Алексеем Овчининым и ждут консультации с Александром Скворцовым, который управлял роботом «Фёдором» на МКС, передаёт ТАСС.
"Понадобится вживую пообщаться, чтобы какие-то уточнения взять. Немного сдвинули срок, чтобы могли более актуально проработать облик и функционал после получения дополнительных данных по эксперименту", — пояснил Дудоров.
Как писал News.ru ранее, Российские разработчики приступят к сборке нового робота «Теледроид» для работы в открытом космосе в 2020 году. К концу этого года конструкторы закончат разработку документации, только после этого начнётся изготовление первых образцов этих роботов. Финальный образец «Теледроида» должен быть собран к концу 2022 года.
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Теги:
Наука и техника , Александр Скворцов , Алексей Овчинин , ИТАР-ТАСС
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