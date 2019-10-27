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Американец вместо японца полетит на МКС на «Союзе» 

News.ru + ещё 1 21 минуту назад
Американец вместо японца полетит на МКС на «Союзе»
Фото: Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
Астронавт NASA заменит японского коллегу во время следующего старта российского корабля «Союз» к Международной космической станции.
По словам главы американского ведомства Джима Брайденстайна, причиной стала необходимость постоянного присутствия представителя США на МКС, передаёт SpaceFlight Now.
"Это американское место", — подчеркнул он.
Он сказал, что агентство Соединённых Штатов тесно сотрудничает с Японией, и выразил надежду на появление представителей обеих стран в одном экипаже в ближайшее время. Японец должен отправиться к станции до начала летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.
Ранее News.ru писал, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) на пять дней ранее намеченного срока — 1 декабря. Об этом сообщили в NASA.
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Теги:
Наука и техника , NASA , США
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