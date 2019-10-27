Американец вместо японца полетит на МКС на «Союзе»

Астронавт NASA заменит японского коллегу во время следующего старта российского корабля «Союз» к Международной космической станции.

По словам главы американского ведомства Джима Брайденстайна, причиной стала необходимость постоянного присутствия представителя США на МКС, передаёт SpaceFlight Now.

"Это американское место", — подчеркнул он.

Он сказал, что агентство Соединённых Штатов тесно сотрудничает с Японией, и выразил надежду на появление представителей обеих стран в одном экипаже в ближайшее время. Японец должен отправиться к станции до начала летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.

Ранее News.ru писал, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) на пять дней ранее намеченного срока — 1 декабря. Об этом сообщили в NASA.