Лётные испытания ракеты «Ангара» запланированы на 2027 год

Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году

Ожидается, что это произойдет при выделении необходимого финансирования.

Генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов рассказал, когда планируется начать летные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракете-носителе «Ангара». По его словам, это произойдет уже в 2027 году при выделении необходимого финансирования.

Также известно, что КВТК планируется использовать на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».