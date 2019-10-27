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Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Лётные испытания ракеты «Ангара» запланированы на 2027 год
Фото: КБ Салют
Ожидается, что это произойдет при выделении необходимого финансирования.
Генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов рассказал, когда планируется начать летные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракете-носителе «Ангара». По его словам, это произойдет уже в 2027 году при выделении необходимого финансирования.
Также известно, что КВТК планируется использовать на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».
В частности, как говорилось в презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в мае на лекции МГУ, ракета «Ангара-А5М» при использовании разгонного блока ДМ-03 сможет выводить на геостационарную орбиту полезную нагрузку массой до 4,1 тонны, а при использовании КВТК — до пяти тонн. Для ракеты «Ангара-А5В» данные показатели составляют 5,5 и 8 тонн.
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Теги:
Наука и техника , Сергей Кузнецов , Дмитрий Рогозин , МГУ , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос
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