Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Миру предрекли смертельную пандемию
Фото: depositphotos.com
Специалисты утверждают, что ни одна страна мира не готова справиться с болезнью.
Вспышка гриппоподобного заболевания неизбежна и может охватить всю планету за 36 часов. К такому выводу пришли ученые из Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса.
Специалисты уверены, глобальная пандемия очень быстро убьет десятки миллионов жителей. Справиться с неизбежной эпидемией могут только 13 стран, среди которых Великобритания, США, Австралия, Канада, Франция и Голландия, но и они, по оценкам ученых, долго не выдержат.
Менее подготовленными к глобальной пандемии оказались Испания, Германия, Италия, Австрия и Норвегия.
Страны Африки из-за плохой иммунизации ученые назвали совсем не готовыми к борьбе с эпидемией.
В своем докладе специалисты из Центра медицинских исследований призвали правительства выделить деньги на нужное медицинское оснащение, а также проведение «учебных тревог» по подготовке населения.
В настоящее время, как утверждают медики, даже те страны, которые могут ненадолго «задержать» распространение болезни, готовы к эпидемии лишь по 40 пунктам из 100 возможных.
Причина, по которой гриппоподобная болезнь охватит планету за считанные часы, — постоянное путешествующее население.
«Смертельные инфекционные болезни могут достаточно быстро распространиться. Из-за повышения мобильности населения посредством авиаперевозок вспышка заболевания в одной стране может распространиться по всему миру за считанные часы», — говорится в докладе Центра медицинских исследований.
Кроме этого, ученые назвали самые опасные вирусы: Эбола, Зика, Нипах, а также пять видов гриппа.
Молниеносно уничтожить человечество может и вирус лихорадки Западного Нила — он устойчив к антибиотикам. Также среди смертельных заболеваний оказались корь, острый вялый миелит, желтая лихорадка, лихорадка денге, чума и оспа.
В докладе Центра медицинских исследований отмечается, что только эпидемия Эболы, распространившаяся в Западной Африке, унесла жизни более 11 тысяч человек.
Видео дня. Россияне предались страсти на борту самолета
ТК «Звезда»: последние новости
Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году Опубликован дизайн первой в мире яхты на жидком водороде Опубликован дизайн первой в мире яхты на жидком водороде Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Комментарии2 
Теги:
Наука и техника , Наука , Эпидемия , Австралия , Австрия , Германия , Испания , Италия , Канада , Нидерланды , Норвегия , США , Великобритания , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США написали сценарий захвата Калининграда НАТО
В США написали сценарий захвата Калининграда НАТО153
Сотни военных США заняли месторождения в Сирии
Сотни военных США заняли месторождения в Сирии
В селе со смертельной болезнью боятся голода
В селе со смертельной болезнью боятся голода9
Зима близко: москвичей накроет снегом
Зима близко: москвичей накроет снегом6
«Останемся до последнего»: Новый конфликт в Донбассе
«Останемся до последнего»: Новый конфликт в Донбассе629
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
00:43
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Шоу-бизнес
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
01:07
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Общество Политика
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
03:13
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
Украина В мире
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
00:49
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
В мире
Названа главная уязвимость Калининграда
01:20
Названа главная уязвимость Калининграда
Армия
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
01:31
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
В мире СНГ
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
23:48
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
Криминал Происшествия
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
00:50
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
Происшествия Статьи
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
00:30
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение