Нетронутое захоронение нашли в Египте

В Египте обнаружили нетронутое людьми захоронение с 20 саркофагами

На территории Египта достаточно много пирамид, гробниц и могил, при этом нетронутых объектов — единицы. Настоящей сенсацией стала находка полностью целого захоронения, которое включает 20 саркофагов, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.

Объект сохранился в первозданном виде: таким, каким его создали древние египтяне. Интересно, что находка стала крупнейшей за последние несколько десятилетий, отмечают специалисты из министерства по делам древностей.

Сделать подобное открытие — большая удача. В прошлом такой же успех заключался в нахождении Тутанхамона. Гробница этого фараона сохранилась лишь благодаря тому, что строители мета погребения более знатного правителя засыпали вход в покои Тутанхамона строительным мусором. В итоге воры и расхитители могил не обнаружили захоронение. О юном фараоне забыли за века.

Новое открытие было сделано в Луксоре на западном побережье Нила. Ни один саркофаг не вскрыт, что не может не радовать. Детали находки станут известны чуть позже на специальной пресс-конференции, которая пройдет уже в эту субботу.