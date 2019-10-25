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В Египте обнаружили нетронутое людьми захоронение с 20 саркофагами 

Новости Планеты 1 час назад
Нетронутое захоронение нашли в Египте
Фото: Reuters
На территории Египта достаточно много пирамид, гробниц и могил, при этом нетронутых объектов — единицы. Настоящей сенсацией стала находка полностью целого захоронения, которое включает 20 саркофагов, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.
Объект сохранился в первозданном виде: таким, каким его создали древние египтяне. Интересно, что находка стала крупнейшей за последние несколько десятилетий, отмечают специалисты из министерства по делам древностей.
Сделать подобное открытие — большая удача. В прошлом такой же успех заключался в нахождении Тутанхамона. Гробница этого фараона сохранилась лишь благодаря тому, что строители мета погребения более знатного правителя засыпали вход в покои Тутанхамона строительным мусором. В итоге воры и расхитители могил не обнаружили захоронение. О юном фараоне забыли за века.
Новое открытие было сделано в Луксоре на западном побережье Нила. Ни один саркофаг не вскрыт, что не может не радовать. Детали находки станут известны чуть позже на специальной пресс-конференции, которая пройдет уже в эту субботу.
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Теги:
Наука и техника , Египет
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