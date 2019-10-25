В честь Греты Тунберг назвали жука

Научный сотрудник Лондонского музея естественной истории назвал только что описанный вид жука в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг . Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Майкл Дарби является научным сотрудником музея и почтил Грету, назвав ее новый вид (жука) в её честь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти жуки относятся к семейству жуков Птилииды (Ptiliidae), и до этого момента были плохо изучены из-за своего крохотного размера.

«Эти жуки настолько малы, что кажутся карликовыми по сравнению с некоторыми однолеточными», — отмечают в музее.

Дарби рассказал, что их размеры едва ли достигают нескольких миллиметров. Кроме того, он пояснил, что решил назвать жука в честь Греты из-за того, что является её поклонником.

«Я действительно большой поклонник Греты. Она отстаивает спасение планеты, и она великолепно это делает, поэтому я подумал, что это хорошая возможность отметить это», — пояснил он.

В 2018 году экоактивистка Грета Тунберг вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту, требуя от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Затем эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. В сентябре экоактивистка выступила на Генассамблее ООН . В ходе выступления Тунберг заявила, что мировые лидеры делают недостаточно для борьбы с климатическими изменениями. Девочка подчеркнула, что ее вообще не должно быть на заседании, поскольку ей надо ходить в школу на другом конце океана.