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В честь Греты Тунберг назвали жука 

Rambler News Service + ещё 8 5 часов назад
В честь Греты Тунберг назвали жука
Фото: РИА Новости
Научный сотрудник Лондонского музея естественной истории назвал только что описанный вид жука в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает пресс-служба музея.
«Майкл Дарби является научным сотрудником музея и почтил Грету, назвав ее новый вид (жука) в её честь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти жуки относятся к семейству жуков Птилииды (Ptiliidae), и до этого момента были плохо изучены из-за своего крохотного размера.
«Эти жуки настолько малы, что кажутся карликовыми по сравнению с некоторыми однолеточными», — отмечают в музее.
Дарби рассказал, что их размеры едва ли достигают нескольких миллиметров. Кроме того, он пояснил, что решил назвать жука в честь Греты из-за того, что является её поклонником.
«Я действительно большой поклонник Греты. Она отстаивает спасение планеты, и она великолепно это делает, поэтому я подумал, что это хорошая возможность отметить это», — пояснил он.
В 2018 году экоактивистка Грета Тунберг вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту, требуя от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Затем эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. В сентябре экоактивистка выступила на Генассамблее ООН. В ходе выступления Тунберг заявила, что мировые лидеры делают недостаточно для борьбы с климатическими изменениями. Девочка подчеркнула, что ее вообще не должно быть на заседании, поскольку ей надо ходить в школу на другом конце океана.
«Вы украли мои мечты и мое детство», — сказала она, обращаясь к мировым лидерам.
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Теги:
Наука и техника , В мире , Грета Тунберг , Генассамблея ООН
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