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CNBC: SpaceX планирует 2 ноября провести огневое испытание двигателей Crew Dragon 

ТАСС 1 час назад
Запланировано огневое испытание двигателей Crew Dragon
Фото: Reuters
Компания SpaceX планирует провести 2 ноября огневое испытание двигателей космического корабля Crew Dragon, предназначенного для пилотируемых полетов. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC.
По их данным, испытания пройдут на полигоне базы ВВС США на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). В качестве наблюдателей приглашены представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американские астронавты. Дата теста может измениться, предупредил телеканал.
Капсула Crew Dragon была уничтожена при неудачных испытаниях его двигателей 20 апреля. Как информировал один из вице-президентов SpaceX Ханс Кенигсман, называть причину происшедшего преждевременно. Нештатная ситуация, согласно предварительным данным, возникла при активации двигателей SuperDraco.
Газета Orlando Sentinel в конце апреля сообщала, что капсула Crew Dragon во время испытаний взорвалась. Издание отмечало, что в SpaceX пытались не допустить распространения информации об этом. Как говорилось в публикации, по словам свидетелей, над космодромом после происшедшего были видны клубы дыма оранжевого цвета. В SpaceX ранее публично заявляли, что при испытаниях имела место "аномальная ситуация", однако прежде никаких подробностей не приводили.
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Наука и техника , SpaceX , NASA , США
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