Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли причину краха древнейшего государства мира 

РИА Новости 1 час назад
Ученые нашли причину краха древнейшего государства мира
Фото: Hokkaido University
Палеоклиматические реконструкции, выполненные на основе изучения ископаемых кораллов, указывают на то, что причиной заката древнейшей Аккадской империи стали климатические изменения. Участившиеся в зимний период песчаные бури привели к упадку сельского хозяйства и уходу людей из региона Междуречья. Результаты исследования опубликованы в журнале Geology.
Аккадская империя — древнейшее государство мира, существовало в Месопотамии в XXIV— XXII веках до нашей эры. Процветающие города империи были внезапно покинуты людьми 4100 лет назад. После этого Междуречье оставалось безлюдным в течение 300 лет.
Предыдущие исследования состава почв показали, что в последние десятилетия существования империи климат в регионе стал более жарким и засушливым, а увеличение в почвах доли эолового материала позволяет предполагать, что песчаные бури стали в этот период частым явлением.
Ученые из Хоккайдского (Япония) и Кильского (Германия) университетов решили проверить "климатическую" гипотезу гибели Аккадской империи по ископаемым кораллам. Состав скелетов этих морских организмов позволяет с большой точностью проводить палеоклиматические реконструкции.
Исследователи собрали на северо-восточном побережье Омана образцы кораллов рода Porites возрастом 4100 лет Возраст был определен радиоуглеродным методом. В аккадскую эпоху колонии этих кораллов формировались в прибрежной зоне, и в их составе отразились важнейшие климатические параметры — уровень моря и температура поверхностного слоя воды.
Был проведен геохимический анализ образцов, а затем на основе таких показателей, как отношение стронция к кальцию и соотношение стабильных изотопов кислорода (δ18O) — выполнены реконструкции температурных и гидрологических изменений в районе до, во время и после заката империи. Полученные данные сравнивались с современными образцами кораллов и метеорологической информацией.
Выяснилось, что в период, непосредственно предшествующий закату, в районе регулярно имели место внезапные и интенсивные засухи. В зимний период преобладающим стал северо-западный ветер — шамаль, приносящий из Сирийской пустыни тучи песка.
По мнению исследователей, многодневные песчаные бури и недостаток осадков вызвали серьезные проблемы в сельском хозяйстве, что, возможно, привело к социальной нестабильности и голоду. Два последних фактора и ранее рассматривались в качестве ключевых для упадка Аккадской империи. Но первопричина, вызвавшая социальные изменения, до последнего времени была неизвестна.
"Хотя официальным признаком распада Аккадской империи является вторжение в Месопотамию других групп населения, наши образцы окаменелостей служат окнами во времени, показывающими, что изменения климата значительно способствовали упадку империи", — приводит слова ведущего автора исследования Цуёси Ватанабэ (Tsuyoshi Watanabe) из Департамента естественных наук пресс-служба Хоккайдского университета.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Последние новости
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка Украинский хор выступил с обращением к россиянам Украинский хор выступил с обращением к россиянам Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
Комментарии
Наука и техника , Германия , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией123
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52126
Сын Абызова срочно покинул Россию
Сын Абызова срочно покинул Россию35
В РФ назвали условие бомбардировки Крыма странами НАТО
В РФ назвали условие бомбардировки Крыма странами НАТО1
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны89
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение