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Собаки нашли шесть доисторических гробниц 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Собаки нашли шесть доисторических гробниц
Фото: Department of Archaeology / University of Zadar
Хорватский археолог предложила искать древние захоронения при помощи собак-ищеек. Об этом сообщает издание The Guardian.
Профессор археологии Задарского университета Ведрана Главаш (Vedrana Glavaš) испробовала этот метод во время раскопок в горном массиве Велебит на берегу Адриатического моря, где располагается крепость, датируемая VIII веком до нашей эры. Ей помогала кинолог Андреа Пинтар (Andrea Pintar), дрессирующая полицейских ищеек, которые разыскивают трупы.
К тому времени, когда к поискам подключились собаки, Главаш отыскала три усыпальницы. Дрессировщикам не сказали, где они находятся, но ищейки все равно их нашли. После этого собак выпустили там, где могли находиться еще не найденные захоронения. В итоге они смогли обнаружить шесть неизвестных археологам гробниц.
Главаш и Пинтар описали результаты эксперимента в научном журнале Journal of Archaeological Method and Theory. Специалисты отмечают, что собаки могут использоваться в тех случаях, когда георадары и другие методы поиска не годятся или не срабатывают.
В 2001 году сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс полицейская собака случайно нашла 24,5 килограмма кокаина. Это произошло во время тренировок в пригороде Сиднея.
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