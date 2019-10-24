Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции найден 3000-летний цилиндр с изображением небесного создания 

Российская Газета 43 минуты назад
В Турции найден загадочный 3000-летний цилиндр
Фото: Aziz Aslan/Andalou Agency
В Турции археологи при раскопках в юго-восточной провинции Диярбакыр обнаружили 3000-летний цилиндр с рисунком и письменами, оказавшийся ассирийской печатью. Как сообщает The History Blog, артефакт был обнаружен в ходе раскопок в крепости Зерзеван. Она была построена во времена Византийской империи в IV веке. Однако найденный предмет оказался гораздо древнее. Его возраст оценен примерно в 3000 лет.
Исследователи установили, что это была печать цилиндрической формы — такой тип был распространен у ассирийцев. Подобные печати часто использовались в древнем мире для подтверждения подлинности или обозначения важности документов.
Артефакт находился на глубине около четырех метров рядом с найденным ранее подземным храмом бога Митры. Культ этого божества был весьма популярен у византийских солдат того времени.
"На печати изображена богоподобная фигура, а также древо жизни, птица и святая вода в сосуде, — говорит руководитель раскопок Айтач Коскун. — Вода была необходима, чтобы питать древо жизни. Это указывает на важность данной печати".
Кроме печати, археологи нашли в крепости многочисленные бронзовые артефакты, датируемые примерно тем же периодом, что и она. Это говорит о том, что данное место использовалось задолго до IV века, когда там была построена крепость Зерзеван.
Исследователи предполагают, что там могло существовать ассирийское поселение или военное укрепление, прежде чем данный регион перешел в подчинение Восточной Римской империи.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Российская Газета: последние новости
Установлена причина смерти Александра Македонского Установлена причина смерти Александра Македонского В Мачу-Пикчу найдены следы древних катастроф В Мачу-Пикчу найдены следы древних катастроф Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США
Комментарии
Наука и техника , Наука , Диярбакыр , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52101
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны76
Раскрыта цель России в Сирии
Раскрыта цель России в Сирии206
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию119
Как неизвестная болезнь подкосила россиян
Как неизвестная болезнь подкосила россиян4
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение