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На крыше питерского музея обнаружен вековой клад 

ТК «Звезда» 12 минут назад
На крыше музея в Петербурге обнаружен вековой клад
Фото: ТК «Звезда»
Среди находок личные вещи и документы известного русского художника-карикатуриста Петра Щербова.
Реставраторы обнаружили клад с вековой историей в Санкт-Петербурге. Во время обследования чердака музея-усадьбы Петра Щербова в Гатчине рабочие нашли тайник с личными вещами и документами известного художника-карикатуриста. В специальной полости бетонного блока находились его наброски, фамильные печати и полный пакет личных документов.
«Это были самые важные документы в жизни человека. Это метрическая выписка, аналог свидетельства о рождении, заграничный паспорт, документы о дворянстве его, его отца, завещание, документы о выездах за границу», — заявила «Звезде» научный сотрудник музея-усадьбы П. Е. Щербова Александра Журавлева.
Сотрудники музея предполагают, что тайник был оборудован в революционные годы и таким образом Щербов пытался скрыть свое дворянское происхождение перед новыми властями.
«Можно предположить два варианта: либо человек спрятал документы для последующей эмиграции из страны, либо он опасался, что они как-то его скомпрометируют, поскольку они подтверждали его социальный статус и благосостояние», — добавила научный сотрудник.
С ее точки зрения, особую ценность представляет альбом с набросками художника. Искусствоведы относят их к ранним работам Щербова, когда его фирменный стиль только формировался. Теперь все находки ожидает государственная экспертиза. Музейным агентством Ленинградской области направлено письмо в адрес Минкультуры Российской Федерации с просьбой передать обнаруженные предметы в музейный фонд.
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Наука и техника , Минкультуры , Гатчина , Санкт-Петербург
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