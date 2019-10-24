На крыше музея в Петербурге обнаружен вековой клад

На крыше питерского музея обнаружен вековой клад

Среди находок личные вещи и документы известного русского художника-карикатуриста Петра Щербова.

Реставраторы обнаружили клад с вековой историей в Санкт-Петербурге . Во время обследования чердака музея-усадьбы Петра Щербова в Гатчине рабочие нашли тайник с личными вещами и документами известного художника-карикатуриста. В специальной полости бетонного блока находились его наброски, фамильные печати и полный пакет личных документов.

«Это были самые важные документы в жизни человека. Это метрическая выписка, аналог свидетельства о рождении, заграничный паспорт, документы о дворянстве его, его отца, завещание, документы о выездах за границу», — заявила «Звезде» научный сотрудник музея-усадьбы П. Е. Щербова Александра Журавлева.

Сотрудники музея предполагают, что тайник был оборудован в революционные годы и таким образом Щербов пытался скрыть свое дворянское происхождение перед новыми властями.

«Можно предположить два варианта: либо человек спрятал документы для последующей эмиграции из страны, либо он опасался, что они как-то его скомпрометируют, поскольку они подтверждали его социальный статус и благосостояние», — добавила научный сотрудник.