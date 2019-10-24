В центре Млечного Пути поищут тоннель в другую Вселенную

Ученые из США Китая определили новый способ поиска червоточин или кротовых нор — пространственно-временных тоннелей, связывающих две удаленные друг от друга точки во Вселенной или разные вселенные. Оказалось, что, если червоточиной является черная дыра в центре Млечного Пути, Sgr A*, то на соседние звезды будет влиять гравитация объектов с другого конца тоннеля. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Хотя нет никаких доказательств существования кротовой норы в ядре Млечного Пути, исследователи считают находящуюся там сверхмассивную черную дыру удобным объектом для поиска подобных объектов. Если у обоих концов червоточины находятся звезды, то они будут влиять друг на друга через гравитационное взаимодействие. В результате будут заметны отклонения от ожидаемой орбиты звезды, находящейся вблизи Sgr A*. Такой звездой может являться, например, S2, которая подходит к черной дыре на 17 световых часов.

Однако даже проходимая червоточина не может использоваться для космических полетов, поскольку, в теории, для того, чтобы поддерживать ее открытой, необходим источник отрицательной энергии, о возможном существовании которого до сих пор ничего не известно.

Современные методы наблюдения пока не достаточно точны, чтобы обнаружить возмущения в движении S2. Это может быть сделано в ближайшие десятилетия, считают ученые. Однако даже в случае, если отклонения будут найдены, они могут объясняться другими причинами и не будут строго доказывать наличие кротовой норы.