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На Сатурне обнаружили новый тип штормов 

Популярная механика 3 часа назад
На Сатурне обнаружили новый тип штормов
Фото: JPL-CALTECH/NASA, SSI
Астрономы детектировали на Сатурне новый тип штормов — являющийся промежуточным между двумя другими, ранее известными.
Астрономы знали о двух типах штормов в атмосфере Сатурна — крупных и небольших. Первые — это так называемое Большое белое пятно, которое было названо так по аналогии с Большим красным пятном на Юпитере; такие штормы возникают периодически и существуют в течение нескольких месяцев; они могут составлять в ширину тысячи километров. Второй же тип штормов — это штормы гораздо меньшего размера, которые существуют, как правило, в течение всего нескольких дней.
В новом исследовании ученые сумели описать новый тип штормов на Сатурне — промежуточный между двумя ранее известными. Новый тип был описан по четырем штормам, все из которых возникли и исчезли в 2018 году (один из них, первый из замеченных просуществовал целых 214 дней). В диаметре данные атмосферные образования составляли около четырех-восьми тысяч километров; все они наблюдались недалеко от Северного полюса Сатурна, между 67 и 74 градусами северной широты.
Как показали компьютерные симуляции, проведенные исследователями, каждый из наблюдавшихся средних штормов требовал примерно в 10 раз больше энергии, чем небольшой шторм, и в то же время требовал всего приблизительно одну сотую от энергии, необходимой для Большого белого пятна.
Ученые предполагают, что время возникновения данных, средних штормов может указывать на то, что они являются «неудавшимся» Большим белым пятном (возможно, оно «не удалось» потому, что прошлое Большое белое пятно, 2010 года, израсходовало слишком много энергии). Последнее наблюдалось всего семь раз с 1876 года, и эти наблюдения указывают на то, что данные шторма образуются в тех же широтах примерно раз в 60 лет. Последний раз Большое белое пятно в крайнем северном регионе, рядом с широтами, где были детектированы средние штормы, наблюдалось в 1960 году.
Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Nature Astronomy.
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Наука и техника , Наука
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