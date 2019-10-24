В Греции нашли сооружения римской эпохи

В греческом древнем городе Тенея на Пелопоннесе археологи обнаружили древнеримские бани, сообщает Greek Reporter со ссылкой на министерство культуры Греции

По оценкам специалистов, банный комплекс располагался на площади около 500 квадратных метров и был простроен в период между концом III и серединой I века до нашей эры.

Как отмечают археологи, комплекс хорошо сохранился — в некоторых ванных комнатах уцелели глиняные полы, на которых остались следы краски.

Помимо этого, в ходе раскопок были найдены сосуды для ароматических масел и части статуй, датируемых эллинистическим периодом.