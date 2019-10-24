Робот «Федор» почтил память испытателей ракетной техники 

Сегодня на Байконуре день памяти испытателей ракетной техники. Две катастрофы в разные годы случились в один день. С тех пор 24 октября пуски не производятся.

Люди часто рискуют своими жизнями для достижения великих для них цепей. pic.twitter.com/lPBfRazNoE— FEDOR (@FEDOR37516789) 24 октября 2019 г.