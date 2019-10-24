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Робот «Федор» почтил память испытателей ракетной техники 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Робот «Федор» почтил память испытателей ракетной техники
Фото: РИА Новости
«Сегодня на Байконуре день памяти испытателей ракетной техники. Две катастрофы в разные годы случились в один день. С тех пор 24 октября пуски не производятся. Люди часто рискуют своими жизнями для достижения великих для них цепей», — написал «Федор» в Twitter.
Как свидетельствует мировая история космонавтики, ракеты-носители и пилотируемые корабли опасность подстерегает уже в процессе подготовки к старту.
Один из первых и, пожалуй, наиболее драматичных случаев произошел на Байконуре 24 октября 1960 года, когда в ракете Р-16 были обнаружены неполадки, устранение которых требовало присутствия технического персонала непосредственно на самой ракете. По правилам вначале требовалось слить с нее топливо, но присутствовавший на космодроме главный маршал РВСН Митрофан Неделин решил рискнуть и разрешить работу на заправленной ракете. Чтобы показать, что при этом он рискует не меньше, чем техники, маршал сел на стул возле стартовой фермы. В итоге произошел несанкционированный запуск второй ступени носителя. От взрыва и последующего пожара погибли 74 человека, включая Неделина. Еще четыре человека умерли в больнице от ран и ожогов.
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Наука и техника , Технологии , РВСН , Байконур
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