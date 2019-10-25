Рекордная магнитная буря приближается к Земле

К Земле приближается рекордная магнитная буря

В пятницу, 25 октября, Землю накроет мощная магнитная буря. По прогнозам специалистов, она будет продолжаться рекордно долгий срок — примерно три дня, сообщают «Вести».

Буря возникла из-за гигантской корональной дыры на Солнце, откуда со скоростью 800 километров в секунду вырывается солнечный ветер. Взаимодействие этого потока со спокойным солнечным ветром вблизи Земли и создает магнитное возмущение, поясняет заведующий лабораторией Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Анатолий Белов

Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Так, в такие дни традиционно возрастает количество вызовов скорой помощи. Пациенты жалуются на головную боль, скачки давления, аритмию.

Отметим, что от магнитных бурь страдают не только люди, но и братья наши меньшие, например, птицы. Поскольку их внутренняя «навигация» связана с магнитными полями, возмущение может сбить стаи с нужного маршрута. Известны случаи, когда фламинго вместо Египта попадали в Сибирь. А вот на голубей солнечные шторма никак не влияют, и они успешно находят дорогу при любых условиях.

Большую опасность магнитные бури представляют для спутников и орбитальных систем, поскольку они не защищены земной атмосферой. Ученые отмечают, что возникающие во время таких событий тяжелые частицы способны повреждать чувствительную технику и вызвать короткие замыкания в микросхемах.

Напомним, предыдущая магнитная буря была зафиксирована 28-29 сентября. Ее мощность оценили на 1-2 балла по 5-балльной шкале.