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К Земле приближается рекордная магнитная буря 

Мир24 + ещё 6 12 часов назад
Рекордная магнитная буря приближается к Земле
Фото: NASA
В пятницу, 25 октября, Землю накроет мощная магнитная буря. По прогнозам специалистов, она будет продолжаться рекордно долгий срок — примерно три дня, сообщают «Вести».
Буря возникла из-за гигантской корональной дыры на Солнце, откуда со скоростью 800 километров в секунду вырывается солнечный ветер. Взаимодействие этого потока со спокойным солнечным ветром вблизи Земли и создает магнитное возмущение, поясняет заведующий лабораторией Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Анатолий Белов.
Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Так, в такие дни традиционно возрастает количество вызовов скорой помощи. Пациенты жалуются на головную боль, скачки давления, аритмию.
Отметим, что от магнитных бурь страдают не только люди, но и братья наши меньшие, например, птицы. Поскольку их внутренняя «навигация» связана с магнитными полями, возмущение может сбить стаи с нужного маршрута. Известны случаи, когда фламинго вместо Египта попадали в Сибирь. А вот на голубей солнечные шторма никак не влияют, и они успешно находят дорогу при любых условиях.
Большую опасность магнитные бури представляют для спутников и орбитальных систем, поскольку они не защищены земной атмосферой. Ученые отмечают, что возникающие во время таких событий тяжелые частицы способны повреждать чувствительную технику и вызвать короткие замыкания в микросхемах.
Напомним, предыдущая магнитная буря была зафиксирована 28-29 сентября. Ее мощность оценили на 1-2 балла по 5-балльной шкале.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Анатолий Белов
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