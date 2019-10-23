Астрономы описали столкновение двух экзопланет

Две экзопланеты продемонстрировали, что может произойти, когда каменистые планеты сталкиваются друг с другом.

Двухзвёздная система, известная как BD +20 307, находится на расстоянии более 300 световых лет от Земли. Возраст её звёзд составляет не менее одного миллиарда лет. Учёных, однако, удивили следы клубящегося пылевого мусора, который по всем признакам был создан сравнительно недавно из-за столкновения двух тел размером с планету. Стратосферная обсерватория ИК-астрономии (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA) обнаружила, что яркость инфракрасного излучения от обломков увеличилась более чем на 10%, что подтверждало наличие тёплой пыли. Результаты нового исследования также подтвердили, что столкновение между двумя скалистыми экзопланетами могло произойти сравнительно недавно.

Подобные столкновения могут изменить планетные системы. Считается, что столкновение Земли и космического тела размером с Марс 4,5 миллиарда лет назад создало обломки, из которых в итоге образовалась Луна. По словам экспертов, тёплая пыль вокруг системы BD +20 307 даёт представление о том, какими могут быть последствия столкновений каменистых экзопланет. Изучение пылевых обломков вокруг звёзд не только помогает астрономам узнать, как развиваются системы экзопланет, но и даёт более полную картину истории Солнечной системы. Команда анализирует данные наблюдений, чтобы определить все изменения в планетной системе.