Белок крови может замедлять старение

У белка крови обнаружили способность запускать замедляющие старение процессы

Французские и американские биологи изучили белок крови GDF11 и выяснили, что он запускает в организме процессы, замедляющие старение. Результаты их работы опубликованы в журнале Aging Cell.

Исследователи из Института Пастера, Национального центра научных исследований, Университета Париж-Декарт и Техасского университета изучили молекулу GDF11, механизм действия которой был неизвестен до этого. Она относится к фактору роста и дифференцировки (GDF) — одному из семейств белков. Ранее ученые ввели взрослой мыши кровь молодой особи и увидели, что в мозге пожилого животного восстановились кровеносные сосуды и улучшились когнитивные функции, кровообращение и процесс образование нервных тканей. Введя GDF11 взрослым мышам, исследователи также зафиксировали рост нейрогенеза. Кроме того, мыши потеряли вес без изменения аппетита.

Чтобы проверить, связан ли GDF11 с этими изменениями, авторы измерили уровень гормона адипонектина, который вызывает снижение веса, но никак не влияет на аппетит. У мышей, которых пытались «омолодить» с помощью дефицита калорий, уровень адипонектина был крайне высоким. Такой же результат был у особей, которым вводили GDF11. Кроме того, эта молекула также стимулирует образование нервных тканей.