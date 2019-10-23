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У белка крови обнаружили способность запускать замедляющие старение процессы 

Индикатор 1 час назад
Белок крови может замедлять старение
Фото: Prof Mathias Uhlen
Французские и американские биологи изучили белок крови GDF11 и выяснили, что он запускает в организме процессы, замедляющие старение. Результаты их работы опубликованы в журнале Aging Cell.
Исследователи из Института Пастера, Национального центра научных исследований, Университета Париж-Декарт и Техасского университета изучили молекулу GDF11, механизм действия которой был неизвестен до этого. Она относится к фактору роста и дифференцировки (GDF) — одному из семейств белков. Ранее ученые ввели взрослой мыши кровь молодой особи и увидели, что в мозге пожилого животного восстановились кровеносные сосуды и улучшились когнитивные функции, кровообращение и процесс образование нервных тканей. Введя GDF11 взрослым мышам, исследователи также зафиксировали рост нейрогенеза. Кроме того, мыши потеряли вес без изменения аппетита.
Чтобы проверить, связан ли GDF11 с этими изменениями, авторы измерили уровень гормона адипонектина, который вызывает снижение веса, но никак не влияет на аппетит. У мышей, которых пытались «омолодить» с помощью дефицита калорий, уровень адипонектина был крайне высоким. Такой же результат был у особей, которым вводили GDF11. Кроме того, эта молекула также стимулирует образование нервных тканей.
«Эти результаты подтверждают пользу GDF11 в медицине для лечения некоторых метаболических заболеваний, например, ожирения, и нейродегенеративных нарушений», — отметил один из исследователей, сотрудник Института Пастера и Национального центра научных исследований Франции Пьер-Мари Льедо.
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