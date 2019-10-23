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Представлена камера для съёмки в темноте 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Представлена камера для съёмки в темноте
Фото: Ferra.ru
Компания Fujifilm представила новую камеру X-Pro3, способную фокусироваться почти в полной темноте. Эта камера беззеркальная.
Сообщается, что корпус устройства имеет наружные элементы из титана. Формат датчика изображения камеры — APS-C, а разрешение — 26,1 Мп. Обработкой фото занимается процессор X-Processor 4. Система автофокусировки камеры работает при освещёности до -6 EV. Значения светочувствительности лежат в диапазоне ISO 80-51200.
Диагональ поворотного экрана устройства равна 3,5 дюйма. Камера поддерживает HDR-режим. Также в Fujifilm X-Pro3 есть предустановленные режимы для имитации различных стилей: Velvia, Eterna, Monochrome, негатив и однотонный свет.
Стоит новинка $1800 за версию в чёрном цвете. Продажи должны начаться в конце осени.
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