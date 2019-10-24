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Ученые предложили строить небоскребы из деревьев 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Ученые предложили строить небоскребы из деревьев
Фото: Ferra.ru
Команда ученых из Кембриджского университета занимается изучением молекулярного расположения цилиндрических структур древесины (макрофибрилл) в клетках древесины. По мнению специалистов, благодаря этому возможно укрепление древесины, что позволит создавать небоскребы из деревьев
На протяжении тысячи лет люди возводили свои дома из древесины. Тогда как XX век ознаменовался заменой древесины на такие материалы как бетон и сталь, но именно сейчас тот переломный момент, когда интерес к древесине снова растет. Однако на данный момент свойства древесины не позволяют людям отстраивать высокие здания. По словам ученых, это в первую очередь связано с тем, что люди на данный момент не владеют полными знаниями о молекулярном строении древесных волокон.
Новое исследование дало понять точное расположение макрофибрилл. А это, в свою очередь, позволит идентифицировать различные деревья и определять их молекулярный строй.
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Наука и техника , Технологии
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