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Раскрыта истинная причина планетарной катастрофы на Земле 

Lenta.ru 37 минут назад
Раскрыта истинная причина планетарной катастрофы на Земле
Фото: РИА Новости
Ученые Йельского Университета в США подтвердили старую теорию о массовом вымирании в истории Земли 66 миллионов лет назад, согласно которой экологическая катастрофа связана с повышением кислотности океанов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали химический состав окаменелостей фораминифер — раковинных одноклеточных организмов, которые жили на Земле в период мел-палеогенового вымирания. Считается, что экологическая катастрофа была вызвана падением астероида, что привело в том числе к исчезновению нептичьих динозавров и ряда морских животных. Последние, как предполагается, вымерли из-за ацидификации морской воды в результате высвобождения серы из пород, расплавленных ударом небесного тела.
Одна из теорий, называемая «Океаном Стрэнджлава» (Strangelove Ocean), утверждает, что после падения астероида в океане почти полностью прекратился нормальный цикл углерода, а большинство морских организмов исчезло. Другая теория — «Живой океан» (Living Ocean) — предполагает, что вымерли только крупные формы планктона. Результаты нового исследования показывают, что на самом деле катастрофа привела к 50-процентному снижению продуктивности океанов, после чего начался восстановительный период.
Исследователи не нашли подтверждений версии, согласно которой вулканическая активность до падения астероида начала повышать кислотность океанов, сделав биосферу более уязвимой к резким изменениям окружающей среды.
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Наука и техника , США
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