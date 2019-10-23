Учёные сообщили о восстановлении популяции горбатых китов

Популяция горбатых китов Южной Атлантики восстановилась после почти полного истребления. К такому выводу пришли американские исследователи. На основе архивных и современных данных они создали модель расчёта естественного прироста этих млекопитающих и обнаружили, что численность морских гигантов достигла уровня начала ХХ века — до бума китобойного промысла. В южной части Атлантического океана их число возросло с 450 особей до 25 тыс. Математическую модель расчёта популяции горбатых китов можно использовать при изучении популяции и других видов животных, уверены учёные.

Учёные из Вашингтонского университета ( США ) исследовали популяцию горбатых китов в Южной Атлантике и пришли к выводу, что количество этих животных вернулось к уровню, который был до начала китобойного бума. Для определения числа этих млекопитающих они разработали компьютерную модель. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Развитие китобойного промысла в начале ХХ века привело к катастрофическому сокращению численности большинства крупных видов китов и поставило их на грань уничтожения. Учёные подсчитали, что только в южной части Атлантического океана численность горбатых китов снизилось с 25 тыс. до 450 особей. От полного истребления этот вид спасли ограничительные меры 1960-х годов на коммерческий китобойный промысел и полный мораторий, введённый 1980-х годах.

За прошедшие десятилетия ситуация заметно улучшилась. В предыдущих исследованиях, проведённых Международной китобойной комиссией в 2006—2015 годах, сообщалось, что популяция горбатых китов восстановилась лишь на треть. Однако расчёты американских специалистов показали, что численность горбачей на сегодня примерно соответствует уровню, который был до бума промысла, и для Южной Атлантики составляет около 25 тыс. особей.

«Мы были удивлены, что численность популяции восстанавливается быстрее, чем говорилось в предшествующих исследованиях», — заявил один из авторов работы Джон Бест.

Примерное число горбачей до промыслового бума исследователи смогли установить по архивам китобоев.

Также учёные объединили данные современных наблюдений за китовыми стадами с самолётов и кораблей, чтобы выяснить количество горбатых китов на сегодняшний день. Данные легли в основу программы по расчёту восстановления популяции, созданной с помощью методов компьютерного моделирования.

Полученное программное обеспечение учёные выложили в открытый доступ. Авторы предполагают, что модель расчётов прироста китов может применяться в работе по определению численности и других видов животных.