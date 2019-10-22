По следам Маска: РФ запустит возвращаемую ракету-носитель

В России запустят первую возвращаемую ракету-носитель

России в 2020 году планируют запустить возвращаемую и многоразовую суборбитальную ракету-носитель, передает ТАСС со ссылкой на разработчика.

Как отмечается, ракета будет такой же возвращаемой как у летательных аппаратов, создаваемых компанией Илона Маска SpaceX

Сообщается, что российская ракета будет выводиться на высоту 120-130 км.

Как стало известно, она будет иметь высоту в 17 метров.

Отмечается, что эту ракету можно будет запускать с автомобильного прицепа, имеющего большую грузоподъемность.