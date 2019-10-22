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В России запустят первую возвращаемую ракету-носитель 

Газета.Ru
По следам Маска: РФ запустит возвращаемую ракету-носитель
Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости
В России в 2020 году планируют запустить возвращаемую и многоразовую суборбитальную ракету-носитель, передает ТАСС со ссылкой на разработчика.
Как отмечается, ракета будет такой же возвращаемой как у летательных аппаратов, создаваемых компанией Илона Маска SpaceX.
Сообщается, что российская ракета будет выводиться на высоту 120-130 км.
Как стало известно, она будет иметь высоту в 17 метров.
Отмечается, что эту ракету можно будет запускать с автомобильного прицепа, имеющего большую грузоподъемность.
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Наука и техника , SpaceX , ИТАР-ТАСС
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