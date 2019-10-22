Россия решит будущее американский астронавтов

Россия решит, предоставлять ли США место в «Союзе» в 2020 году

Решение о том, помогать ли США с доставкой американских астронавтов на МКС в 2020 году, если не будут готовы новые американские корабли, будет за Россией , сообщил администратор НАСА Джим Брайденстайн, передает РИА Новости.

Последние астронавты НАСА, которые попали на МКС на российском корабле, вернутся на Землю в октябре 2020 года. В дальнейшем США планируют доставлять космонавтов на новых кораблях Dragon и Starliner, пуски которых неоднократно переносились.

«Это будет зависеть от России, помочь нам договориться, как этого достичь, потому что у них тоже есть график, который нужно выдерживать», — сказал он на пресс-конференции на Международном конгрессе. Брайденстайн добавил, что представители российской и американской космических отраслей уже обсуждали, как США можно будет предоставить кресло в российском «Союзе», если это понадобится.