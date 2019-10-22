Россия решит будущее американский астронавтов

Решение о том, помогать ли США с доставкой американских астронавтов на МКС в 2020 году, если не будут готовы новые американские корабли, будет за Россией, сообщил администратор НАСА Джим Брайденстайн, передает РИА Новости.
Последние астронавты НАСА, которые попали на МКС на российском корабле, вернутся на Землю в октябре 2020 года. В дальнейшем США планируют доставлять космонавтов на новых кораблях Dragon и Starliner, пуски которых неоднократно переносились.
«Это будет зависеть от России, помочь нам договориться, как этого достичь, потому что у них тоже есть график, который нужно выдерживать», — сказал он на пресс-конференции на Международном конгрессе. Брайденстайн добавил, что представители российской и американской космических отраслей уже обсуждали, как США можно будет предоставить кресло в российском «Союзе», если это понадобится.
Как уточнил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, для того чтобы поддерживать станцию на орбите, нужно, чтобы и астронавты присутствовали на американском сегменте, и космонавты на российском. Он отметил, что надеется на успех новых американских кораблей, так как передача одного места в «Союзе» астронавту США помешает планам России увеличить состав российского экипажа МКС с двух до трех человек.