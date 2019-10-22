Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия решит, предоставлять ли США место в «Союзе» в 2020 году 

BFM.RU + ещё 2
Россия решит будущее американский астронавтов
Фото: EPA
Решение о том, помогать ли США с доставкой американских астронавтов на МКС в 2020 году, если не будут готовы новые американские корабли, будет за Россией, сообщил администратор НАСА Джим Брайденстайн, передает РИА Новости.
Последние астронавты НАСА, которые попали на МКС на российском корабле, вернутся на Землю в октябре 2020 года. В дальнейшем США планируют доставлять космонавтов на новых кораблях Dragon и Starliner, пуски которых неоднократно переносились.
«Это будет зависеть от России, помочь нам договориться, как этого достичь, потому что у них тоже есть график, который нужно выдерживать», — сказал он на пресс-конференции на Международном конгрессе. Брайденстайн добавил, что представители российской и американской космических отраслей уже обсуждали, как США можно будет предоставить кресло в российском «Союзе», если это понадобится.
Как уточнил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, для того чтобы поддерживать станцию на орбите, нужно, чтобы и астронавты присутствовали на американском сегменте, и космонавты на российском. Он отметил, что надеется на успех новых американских кораблей, так как передача одного места в «Союзе» астронавту США помешает планам России увеличить состав российского экипажа МКС с двух до трех человек.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
BFM.RU: последние новости
В Калифорнии «проснулся» спящий полтысячелетия тектонический разрыв В Калифорнии «проснулся» спящий полтысячелетия тектонический разрыв В Иерусалиме археологи раскопали дорогу времен Понтия Пилата В Иерусалиме археологи раскопали дорогу времен Понтия Пилата Ученый: солнечные бури могут вызвать глобальную катастрофу на Земле Ученый: солнечные бури могут вызвать глобальную катастрофу на Земле
Комментарии
Наука и техника , Сергей Крикалев , Роскосмос , NASA , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском2
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки229
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу95
Потерял миллиарды: Трамп о своем президентстве
Потерял миллиарды: Трамп о своем президентстве
Трамп предостерёг Турцию от «неприемлемого поведения»
Трамп предостерёг Турцию от «неприемлемого поведения»
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
04:15
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение