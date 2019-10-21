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Глава NASA выразил надежду на сотрудничество США с РФ 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает на расширение сотрудничества США и России в космосе. Такую позицию озвучил руководитель ведомства Джим Бранденстайн на пресс-конференции в рамках Международного конгресса по астронавтике.
Что касается сотрудничества в космосе, то космос предоставляет уникальную возможность свести вместе страны, которые исторически этого не делают. Здесь я делю сцену с Россией, — цитирует Бранденстайна РИА Новости.
За одним столом с главой NASA сидел исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.
Нет сомнения, и мы осознаём, что у нас (с РФ. — News.ru) ясные и прозрачные земные споры. Но, когда речь идёт о сотрудничестве на МКС, наше сотрудничество остаётся крепким, и мы хотим его сохранить крепким. Мы хотели бы его расширить ещё больше, — продолжил Бранденстайн.
Как писал News.ru, ранее вице-президент США Майкл Пенс выступил на Международном конгрессе аэронавтики, открывшемся в Вашингтоне. Он напомнил, что в 2019 году исполнилось 50 лет с момента первой высадки людей на Луну, и поприветствовал Базза Олдрина, который был в экипаже совершившего этот полёт «Апполона-11».
Кроме того, Пенс поздравил астронавтов NASA Кристину Кук и Джессику Меир, которые находятся на МКС и на прошлой неделе вышли в открытый космос в полностью женском составе.
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Комментарии2
Наука и техника , Видео , США , Кристина Кук , Майкл Пенс , Сергей Крикалев , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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