Глава NASA выразил надежду на сотрудничество США с РФ

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) рассчитывает на расширение сотрудничества США России в космосе. Такую позицию озвучил руководитель ведомства Джим Бранденстайн на пресс-конференции в рамках Международного конгресса по астронавтике.

Что касается сотрудничества в космосе, то космос предоставляет уникальную возможность свести вместе страны, которые исторически этого не делают. Здесь я делю сцену с Россией, — цитирует Бранденстайна РИА Новости.

За одним столом с главой NASA сидел исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв

Нет сомнения, и мы осознаём, что у нас (с РФ. — News.ru) ясные и прозрачные земные споры. Но, когда речь идёт о сотрудничестве на МКС, наше сотрудничество остаётся крепким, и мы хотим его сохранить крепким. Мы хотели бы его расширить ещё больше, — продолжил Бранденстайн.

Как писал News.ru, ранее вице-президент США Майкл Пенс выступил на Международном конгрессе аэронавтики, открывшемся в Вашингтоне. Он напомнил, что в 2019 году исполнилось 50 лет с момента первой высадки людей на Луну, и поприветствовал Базза Олдрина, который был в экипаже совершившего этот полёт «Апполона-11».