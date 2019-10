Ученые подтвердили гибель динозавров от астероида

Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид

Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид. Исследуя известковые раковины одноклеточных морских водорослей фораминифер, ученые установили, что кислотная среда в океане изменилась внезапно. И произошло это сразу после падения метеорита. Никакие извержения вулканов не могли привести к таким последствиям. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Примерно 65 миллионов лет назад, на границе мелового и палеогенового периодов произошло катастрофическое событие, ставшее причиной массового вымирания. В результате этого события с лица Земли исчезли динозавры и многие другие морские и наземные организмы — до 75 процентов от всех животных видов.

Большинство ученых считают, что причиной глобальной экологической катастрофы стало падение астероида размером около 10 километров, в результате которого образовался кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан . Однако существуют предположения, что экосистемы находились в подавленном состоянии еще до столкновения, и деградация их происходила постепенно. В качестве причины приводят вулканическую активность в конце мелового периода.

Ученые-геологи во главе с Михаэлем Хенеганом (Michael Henehan) из Потсдамского центра наук о Земле имени Гельмгольца (Германии) решили проверить, что явилось истинной причиной снижение биоразнообразия на рубеже мела и палеогена.

В конце мелового периода действительно имела место активизация вулканических процессов. В это время сформировались гигантские поля базальтовых лав на плато Декан в центре полуострова Индостан. Такие объемы извержений должны были привести к массовым выбросам углекислого газа в атмосферу и повышению кислотности (закислению) океана.

Все геологические данные говорят о том, что закисление действительно было и что именно оно стало причиной гибели большинства морских видов, не способных далее создавать свои известковые раковины и скелеты в кислой среде. Но в случае его появления по причине вулканизма, рост кислотности должен был быть постепенным, а в случае падения астероида — резким и внезапным.

Ученые изучили динамику изменения кислотности океана по изотопам бора в известковых оболочках крошечных одноклеточных планктонных водорослей — фораминифер, на протяжении всего переходного периода между мелом и палеогеном. Материалом для изучения стали окаменелости из кернов глубоководных буровых скважин, а также из горных пород, образовавшихся в этот период.

Практически повсеместно в мире граница между отложениями мелового и палеогенового периодов проявлена очень четко — в виде тонкого слоя темного глинистого материала среди светлых известняков, отличающегося повышенным содержанием иридия, который был принесен астероидом. В земных породах иридий нигде в таких количествах не встречается.

Выяснилось, что в слоях, лежащих ниже темного слоя, — то есть образовавшихся до падения астероида, — никаких признаков закисления океана нет. А сразу над этим слоем изотопные данные показывают заметное повышение кислотности морской среды. Таким образом, изменение кислотности океана на границе мела и палеогена произошло внезапно, сразу после падения астероида. То есть, скорее всего, было связано с этим событием.

А вот на восстановление среды океану потребовалось несколько миллионов лет, прежде чем углеродный цикл достиг равновесия, и морские организмы, обладающие известковыми скелетами, снова смогли широко распространиться по планете.