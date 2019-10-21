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Ученые НАСА установили возможную цикличность появления острова в океане на поверхности Титана 

express-novosti.ru 10 часов назад
В НАСА приоткрыли завесу тайны над островом Титана
Фото: NASA
Крупнейший спутник Сатурна Титан таит в своих северных морях необычный остров, который уже давно привлекает научное сообщество. В ходе наблюдений ученым удалось констатировать эволюционный процесс: остров то появляется, то исчезает, но принимает каждый раз другие размеры. Все данные поступают с космического аппарата НАСА «Кассини», который уже много лет дрейфует на Титане в его углеводородном море Лигеи. Площадь таинственного острова — около 260 кв. м, в первый раз он был обнаружен в июле 2013 года. До этого времени «Кассини» не наблюдал ничего подобного. За время экспедиции аппарат дважды зафиксировал радаром появление острова, который каждый раз отличался по размеру. Особенно удивителен тот факт, что периодичность видимости наступает единожды в два месяца.
NASA
На снимке ниже хорошо просматривается плотная текстура материи, которая показывает высокую способность противостоять сильному давлению углеводородного состава моря. Благодаря наблюдению «Кассини» ученым удалось установить сезонность явления. Она связана, по всей видимости, с переходом весны на лето, когда резко повышается уровень солнечной активности. При этом определяют несколько причин этого явления, самые объяснимые из которых — отголоски поверхностных волн, вибрации поднимающихся пузырей или твердая порода. Существует предположение, что из-за установившейся на Титане зимы произошло затвердение взвешенных частиц. Вполне возможно, что именно их выталкивает на поверхность.
NASA
Давно известно, что Титан — единственное после Земли небесное тело, которое имеет на своей поверхности реки, моря и озера. Его атмосфера состоит из цианистого водорода, что исключает возможность обитания привычных нам форм жизни. Однако ученые допускают возможность наличия простейших организмов. Благодаря полету «Кассини» удалось получить более 350 четких снимков далекой планеты, записать звуки бушующей бури. К счастью, аппарат приземлился на каменистой местности и удачно произвел забор грунта.
Загадочный остров Титана приоткрыл свои тайны, но продолжает волновать мировую науку. Возможно, в ближайшем будущем станет понятной истинная природа происхождения острова. Следите за последними новостями вместе с ИА «Экспресс-Новости».
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Наука и техника , Наука , Технологии , NASA
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