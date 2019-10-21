Ученые рассказали, чем опасны занятия футболом

Ученые пришли к выводу, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще обычных людей страдают от деменции. Это исследование провели ученые из Глазго , сообщает ВВС.

Шотландские ученые изучили историю заболеваний 7676 умерших футболистов, завершивших карьеру. Помимо этого, они взяли 23 тысячи медицинских карт людей, не занимавшихся футболом. В планах ученых было изучение влияния на мозг ударов головой по мячу.

Поводом для исследований послужила смерть бывшего нападающего "Вест Бромвича" Джеффа Астла. В числе причин назывались травмы головы, полученные им во время футбольных матчей.

Во время исследования ученые пришли к парадоксальному открытию. У профессиональных футболистов в три с половиной раза выше шанс развития слабоумия. При этом в среднем профессиональные футболисты живут гораздо дольше обычных людей. Более того, футболисты после завершения карьеры менее подвержены болезням сердца и риску развития рака.