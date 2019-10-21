«Пифию» научили расшифровывать древние тексты

Искусственный интеллект «Пифия» поможет учёным восстановить древнегреческие тексты.

Специалисты из Оксфордского университета научили нейронную сеть «Пифия» (Pythia) угадывать пропущенные слова или символы в греческих надписях, сделанных на камне, глине или металле. Возраст артефактов составляет от 1500 до 2600 лет, и многие древние надписи разрушались или повреждались на протяжении веков. Пока искусственный интеллект успешно справляется с расшифровкой повреждённых текстов. Во время эксперимента исследователи, которые пытались самостоятельно заполнить пробелы в 2949 повреждённых надписях, допустили на 30% больше ошибок, чем нейросеть. При этом экспертам понадобилось 2 часа, чтобы расшифровать 50 надписей, в то время как «Пифия» справлялась с задачей за секунды.

Восстановление любого текста является трудоёмкой задачей даже для опытных эпиграфистов. Нейросеть создавалась с помощью двух докторантов с обширным эпиграфическим опытом. «Пифия» научилась распознавать текстовые шаблоны в 35 тысячах реликвий, используя более 3 миллионов слов. Шаблоны, которые использует нейросеть, включают контекст с разными словами, грамматикой, а также формой и расположением надписей. «Пифия» предлагает исследователям несколько вариантов расшифровки того или иного фрагмента, чтобы можно было выбрать самый подходящий.