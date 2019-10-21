Открыта новая «невозможная» форма плутония

Международная группа исследователей обнаружила новое соединение плутония с неожиданным пятивалентным состоянием окисления.

Команда учёных во главе с Научно-исследовательским центром имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф изучает химию радиоактивных соединений и то, как они изменяются под действием окружающей среды. Синтезированные радиоактивные молекулы анализируют с применением передовых методов. Последний эксперимент, признанный неудачным, привёл, однако, к открытию новой стабильной формы плутония. Исследователи пытались создать наночастицы диоксида плутония с использованием различных форм-предшественников, что неожиданно привело к появлению формы пятивалентного плутония (Pu (V)), которая никогда ранее не наблюдалась.

Всегда считалось, что стабильной фазы Pu (V) не существует, однако результаты эксперимента указывали именно на пятивалентную форму. Последующие эксперименты подтвердили первоначальное предположение, а повтор исследования через три месяца продемонстрировал долговременную стабильность фазы. В итоге существование новой фазы Pu (V) было подтверждено. Сегодня многие учёные работают над прогнозированием того, что произойдёт с ядерными отходами через миллионы лет. Существование новой твёрдой фазы плутония теперь необходимо принимать во внимание при всех прогнозах, что, безусловно, изменит все теории о поведении плутония в окружающей среде.